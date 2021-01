Die ersten Störche sind aus ihrem Winterquartier in die Pfalz zurückgekehrt, etwa in Katzweiler oder im südpfälzischen Bornheim. Grund für die Rückkehr erster Störche sei der aktuelle Südwestwind, der steigende Temperaturen ankündige, so die "Aktion Pfalzstorch". Deshalb sei es auch wahrscheinlich, dass bald noch mehr Störche in der Pfalz eintreffen. Sie hätten allerdings nicht in Spanien überwintert, sondern im benachbarten Elsass. Es sei auch gut möglich, dass die Rückkehrer wieder in wärmere Gegenden fliegen, falls es hier nochmals deutlich kälter werde. Dass Störche schon im Winter in ihre Pfälzer Brutgebiete zurückkehren, ist laut Aktion Pfalzstorch nichts Ungewöhnliches. Im vergangenen Winter sei das wegen der milden Temperaturen bereits im Dezember der Fall gewesen.