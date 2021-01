Städte und Gemeinden in der Westpfalz laden am Internationalen Holocaust-Gedenktag zu stillem Gedenken ein. Wegen der Corona-Pandemie dürfen nicht wie sonst üblich öffentliche Veranstaltungen stattfinden, zum Beispiel auf dem Jüdischen Friedhof in Kaiserslautern oder im Hof der Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen. Stattdessen legen Vertreter verschiedener Bündnisse gegen Rechts Kränze an Gedenkstätten für die Opfer der Judenverfolgung in der Westpfalz nieder. Sie rufen Bürger dazu auf, solche Gedenkstätten zu besuchen, dort Kerzen anzuzünden und Blumen mitzubringen.