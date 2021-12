Sternsinger-Aktion fällt erneut aus

In der Westpfalz gehen die Sternsinger auch diesmal nicht von Haus zu Haus. Stattdessen findet die Spendenaktion rund um den Dreikönigstag am 6. Januar im gesamten Bistum Speyer erneut in alternativer Form statt. Der Coronakrisenstab des Bistums hatte das mit Blick auf die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen beschlossen. Die Pfarreien in und rund um Kaiserslautern erklärten, daran halte man sich selbstverständlich. Dennoch wollen auch sie wieder für Kinder in armen Ländern Geld sammeln. Dazu bekämen die Haushalte eine Segenspost mit einem Spendentütchen beziehungsweise einem Überweisungsträger. Um den Aufkleber mit dem Segenspruch für die Haustür zu bekommen, könnten sich die Menschen außerdem bei ihrem jeweiligen Pfarramt melden, so eine Sprecherin in Kaiserslautern. In einigen Orten wird die Segenspost mit dem Gemeindebrief verteilt, etwa in Bruchmühlbach-Miesau und Queidersbach. Hier erklärte eine Sprecherin, wer einen Segensaufkleber haben wolle, werde nirgends leer ausgehen.