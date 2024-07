Bis zum 24. August ist der Nachthimmel voll mit Sternschnuppen. Wir haben einen Experten nach den besten Plätzen in der Westpfalz gefragt, um Nachts in die Sterne zu schauen.

Mit dem August beginnt der Sternschnuppen-Monat, wie er auch genannt wird. Dann tauchen die glitzernden Schweife der Perseiden, der größte Meteorstrom des Sommers, am Himmel auf. Mit unseren Tipps bleibt kein Wunsch zwischen Donnersberg und Zweibrücken unerfüllt.

Bis zum 24. August zieht ein großer Meteorstrom über uns hinweg – die Perseiden. Die ersten Sternschnuppen sieht man mit viel Glück zwar schon ab Ende Juli, ihren Höhepunkt erreichen die Perseiden aber erst in der Nacht vom 12. auf den 13. August. In dieser Nacht stehen die Chancen am besten - besonders nach Mitternacht. Denn erst dann ist der Halbmond untergegangen und stört die Beobachtungen nicht mehr mit seinem hellen Schein. Kurz vor der Morgendämmerung sollen immer die meisten Sternschnuppen zu sehen sein.

Der Blick in Richtung Nordosten gilt unter Sternschnuppen-Jägern als besonders gewinnbringend. Am besten sind Sternschnuppen ohne störende Lichtquellen zu sehen. "Am besten schonmal in den Tagen vor dem 12. August am eigenen Wohnort umsehen", rät Christian Anders, Physiker an der Rheinland-Pfälzischen Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU). Mit der Arbeitsgemeinschaft für Astronomie schaut er sich das Perseiden-Spektakel jedes Jahr an. Denn in der Westpfalz gibt es viel Natur, über der der Himmel dunkel ist. Schlecht sind die Lichtverhältnisse im Gebiet der Airbase Ramstein und über größeren Städten, wie Kaiserslautern, Zweibrücken oder Pirmasens.

Karte zur Lichtverschmutzung in der Westpfalz

Besonders geeignet sind sogenannte Sternenparks. Das sind Gebiete, die eine noch nahezu intakte Nachtlandschaft haben und einen sternenreichen Himmel aufweisen. In Rheinland-Pfalz zählt der Pfälzerwald dazu, wo auch Projekte zum Schutz der Dunkelheit und des Nachthimmels in Rumbach und Frankenstein laufen. Hier sollen Sternschnuppen sehr gut zu erkennen sein.

Christian Anders von der RPTU geht mit Studierenden auf eine Wiese bei der Abzweigung von der Straße von Schmalenberg nach Johanniskreuz im Kreis Kaiserslautern. Ein weiterer Tipp des Experten ist die Sonnenuhr auf dem Reiserberg zwischen Otterberg und Niederkirchen. "Dort ist zwar das letzte Stück zu laufen, doch es gibt eine sehr gute Horizontsicht und Sitzgelegenheiten", sagt er. Sonst empfiehlt er folgende Orte im Westen der Pfalz:



die Straße über den Berg zwischen Rothselberg und Kollweiler

die Sickinger Höhe südlich von Landstuhl

die Höhenstraße von Landstuhl nach Zweibrücken und ihre Abzweigungen

nördlich von Hermersberg abseits der A62 an der L473

Christian Anders geht davon aus, dass bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde um den Sternschnuppen-Höhepunkt um den 12. August fallen. Wie viele davon letztlich zu sehen sind, hängt von den Sichtbedingungen ab. Bei viel Hintergrundbeleuchtung mit Streulicht in der Stadt seien kaum 50 Sternschnuppen in der Stunde zu sehen. "Auf der dunklen Wiese bei Schmalenberg hatten wir schon Sternschnuppen im Sekundentakt", sagt Anders.

Veranstaltungen zum Sternschnuppen beobachten Beobachtung der Perseiden in der Sternwarte Zweibrücken Im Design des bekannten Droiden R2-D2 aus den Star-Wars Filmen: die Sternwarte in Zweibrücken. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Oliver Dietze Ab Freitag, den 9. August, bis Sonntag, den 11. August, öffnet die Sternwarte in Zweibrücken ab 21 Uhr, damit bei klarem Nachthimmel die Perseiden beobachtet werden können. Experten stehen bereit, das Schauspiel am Himmel zu erklären und bieten einen Blick durch das Teleskop. Gemeinsame Sternschnuppennacht in Schmalenberg Gemütlich auf der Wiese liegen oder die Sternschnuppen durch das Teleskop von Experten sehen - beides ist bei der Sternschnuppennacht am 12. August der RPTU möglich. Treffpunkt ist um 20 Uhr auf dem Holzplatz bei Schmalenberg. Wandertour zum Sternschnuppenregen - Burg Falkenstein im Donnersbergkreis Im Rahmen der Falkensteiner Sommertouren widmet sich die Führung am Montag (12. August, um 20 Uhr) dem Thema "Tränen der Perseiden". Ausgehend von der Falkensteiner Burgruine startet am Abend eine Wanderung zu mehreren Aussichtspunkten. Anmeldung vorab nötig. Sternschnuppenzauber - Nachts in den Wipfeln im Baumwipfelpfad Saarschleife Am 9. August, ab 19.30 Uhr, lädt der Baumwipfelpfad Saarschleife zu einer ganzen Nacht in den Baumkronen. Viel Zeit, um nach Sternschnuppen für alle Wünsche Ausschau zu halten. Isomatte und Schlafsack müssen mitgebracht werden - eine Anmeldung ist notwendig. Der Naturpark Eifel lädt zu magischen Sternschnuppennächten ein Unter dem Thema "Sterne ohne Grenzen" werden in verschiedenen Nächten geführte Touren durch den Sternenpark Eifel angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Einmal im Jahr kreuzt die Erde im Weltall die Bahn eines Kometen. Dieser verliert kleine Staubteilchen. Was wir dann als Sternschnuppen sehen, sind die Staubteilchen, die beim Eintritt in die Atmosphäre verglühen. Die Perseiden sind eine Häufung von Sternschnuppen. "Sie kommen, wie der Name schon sagt, aus Richtung Sternbild Perseus", sagt Christian Anders.

