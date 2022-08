Sternschnuppen beobachten im Westen der Pfalz - hier ist es am schönsten

Die Region rund um Kaiserslautern erwartet einen wahren Regen an Sternschnuppen. Zur kommenden Nacht der Perseiden gibt es auch mehrere Veranstaltungen.

Einmal im Jahr kreuzt die Erde im Weltall die Bahn eines Kometen. Dieser verliert kleine Staubteilchen. Was wir dann als Sternschnuppen sehen, sind die Staubteilchen, die beim Eintritt in die Atmosphäre verglühen. Wenn es in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder soweit ist, gibt es in der Westpfalz verschiedene Veranstaltungen.

Studenten in Kaiserslautern und Sternwarte Zweibrücken laden ein

Die Studentische Arbeitsgemeinschaft Astronomie der Uni Kaiserslautern lädt beispielsweise dazu ein, gemeinsam die Sternschnuppen zu beobachten. Treffpunkt ist am Freitag, um 21 Uhr beim Holzablageplatz in Schmalenberg. In der Sternwarte in Zweibrücken beginnt, ebenfalls um 21 Uhr, eine Sternschnuppenparty. Essen und Getränke müssen selbst mitgebracht werden.

Die Sternwarte in Zweibrücken. Sie lädt zu einer Party ein, um gemeinsam Sternschnuppen zu beobachten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Oliver Dietze

Wandertour zum Sternschnuppenregen im Donnersbergkreis

Die Ortsgemeinde Falkenstein im Donnersbergkreis veranstaltet eine sechs Kilometer lange Wanderung. Sie steht unter dem Motto „Tränen der Perseiden“. Interessierte sollten sich vorab beim Touristikbüro in Winnweiler anmelden.