Ein Mann ist bei einem Spaziergang bei Stelzenberg (Landkreis Kaiserslautern) von einem freilaufenden Hund angegriffen worden. Er erlitt Bisswunden im Gesicht und an den Armen.

Der Hund, vermutlich ein Rottweiler, griff den Mann bei Stelzenberg plötzlich an. Der 55-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Händen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Bernd Thissen/dpa | Bernd Thissen

Der 55 Jahre alte Mann war am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in einem Waldstück in der Nähe seiner Wohnung in Stelzenberg unterwegs. Nach Angaben der Polizei kam dem Spaziergänger dabei ein freilaufender Hund entgegen, vermutlich ein Rottweiler. Er habe sich dem Mann genähert und ihn dann plötzlich angegriffen.

Der 55-Jährige wurde dabei im Gesicht und an den Armen verletzt. Er konnte laut Polizei selbst die Rettungskräfte alarmieren. Sie kümmerten sich anschließend um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Hundehalter ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sicherte nach eigenen Angaben Spuren und befragte auch die Anwohner. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.