Das Unternehmen Bosch Rexroth will in Homburg Jobs streichen. Gut 150 Stellen sollen bis Ende 2025 wegfallen. Das haben die Beschäftigten am Dienstag Nachmittag auf Betriebsversammlungen erfahren. Bosch Rexroth will die Sparte Industriehydraulik nach Lohr verlagern. Das begründet das Unternehmen mit hohem Preisdruck. Der Stellenabbau in Homburg soll sozialverträglich erfolgen. Die IG Metall will für den Standort Homburg und um jeden einzelnen Job kämpfen. Bei Bosch Rexroth wurden bereits im Jahr 2015 200 Jobs gestrichen. Aktuell hat das Werk 550 Mitarbeiter.

