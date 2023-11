Bundespräsident will hochverschuldete Kommunen unterstützen

Bundespräsident Steinmeier (SPD) hat auf einen Brief des Aktionsbündnisses "Für die Würde unserer Städte" geantwortet. Ihm sei die prekäre finanzielle Lage von hochverschuldeten Städten wie Kaiserslautern, Pirmasens oder Zweibrücken bewusst.

In seiner Antwort äußert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Verständnis für die Anliegen der finanzschwachen Kommunen.

Er könne aufgrund der verfassungsrechtlichen Grenzen seines Amtes aber keinen direkten politischen Einfluss auf die Bundesregierung ausüben. Dennoch sei es ihm wichtig, dass es in den Städten und Gemeinden gleichwertige Lebensverhältnisse gebe.

Bundespräsident kann in Sachen Altschulden nur vermitteln

Dass der Bundespräsident nicht unmittelbar etwas im Streit um die Übernahme von Altschulden entscheiden könne, sei nachvollziehbar, sagte ein Sprecher des Aktionsbündnisses. Dennoch erhoffen sich die klammen Kommunen, "dass der Bundespräsident in seinem Austausch mit der Regierung und dem Parlament Fürsprecher für unser Anliegen sein wird." Diese Unterstützung des Bundespräsidenten sei ein wichtiges Signal für die Betroffenen.

Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens bitten Steinmeier um Hilfe

Anfang Oktober hatte das Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte" an den Bundespräsidenten geschrieben, dass es massiv an Geld fehle und die Kommunen kaum noch in der Lage seien, ihre Pflichtaufgaben zu finanzieren. Trotz Ankündigungen von Bund und Land, kämen die zugesagten Hilfen einfach nicht. In dem Bündnis haben sich finanzschwache Kommunen aus sieben Bundesländern zusammengeschlossen. In diesen Städten und Gemeinden leben mehr als 8,6 Millionen Menschen. Aus der Westpfalz sind die Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken dem Bündnis beigetreten.

Gespräch mit Bundeskanzler Scholz über Altschulden

Auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben Vertreter des Aktionsbündnisses in Berlin bereits gesprochen. Die Vertreter haben dabei geschildert, dass sie an der Grenze ihrer Handlungsfähigkeit sind und kaum Chancen sehen, in Zukunftsaufgaben zu investieren. Bei diesem Gespräch habe der Bundeskanzler seine Zusage bekräftigt, eine Altschuldenlösung umsetzen zu wollen. "Wir müssen Gerechtigkeit herstellen", habe er den Gesprächsteilnehmern mitgeteilt