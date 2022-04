Auto prallt auf A63 gegen Lkw

Bei einem Auffahrunfall auf der A63 bei Steinbach am Donnersberg (Donnersbergkreis) ist am Mittwoch ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 28-Jährige hat nach Angaben der Polizei mit der kompletten rechten Fahrzeugseite einen Lkw touchiert. Er wollte demnach den Zusammenprall mit einem anderen Auto verhindern, das den Lkw gerade überholen wollte. Das Auto des 28-Jährigen wurde bei dem Unfall zerstört. Der Mann konnte sich selbst aus seinem Auto befreien, wurde jedoch schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergungsarbeiten war der Fahrstreifen in Richtung Mainz vorübergehend gesperrt.