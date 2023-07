Kreis Kusel - einmal Polizeikontrolle, mehrere Anzeigen

per Mail teilen

Ein 33-Jähriger war im Kreis Kusel alkoholisiert, unter Drogen, mit gestohlenen Nummernschildern und ohne Führerschein unterwegs. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Nach Angaben der Polizei habe sie in der Nacht auf Donnerstag ein "auffällig fahrendes Fahrzeug" bemerkt und dieses in Steinbach am Glan kontrolliert. Bei dem Fahrer seien "deutliche Anzeichen" festgestellt worden, dass der Mann nicht fahrtüchtig ist. Das hätten auch die folgenden Kontrollen belegt: Ein Atemalkoholtest habe knapp ein Promille ergeben und ein Drogentest habe positiv auf Amphetamine angeschlagen.

Nummernschilder waren gestohlen

"Zudem stellte sich während der Kontrolle heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist", berichtet die Polizei. Damit aber noch nicht genug: Die Nummernschilder an dem Auto seien nicht auf den Wagen zugelassen gewesen. Es habe sich herausgestellt, dass die Kennzeichen gestohlen waren.

Die Polizei hat dem 33-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eröffnet.