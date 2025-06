Steigende Kosten und die Folgen: Wir wollen mit Ihnen im Kreis Kusel reden

Steigende Kosten in vielen Bereichen machen den Menschen in der Westpfalz zu schaffen. Das wurde bei einer Umfrage des SWR Studios Kaiserslautern deutlich. Darüber wollen wir mit Ihnen sprechen.

Nach der Bundestagswahl hatte der SWR gefragt, welche Themen die Menschen in der Westpfalz am meisten bewegen. Auf Platz eins landete, dass alles, was man zum Leben braucht, teurer wird.

Ein Thema, das wir nun von verschiedenen Seiten beleuchten möchten – unter anderem mit einer besonderen Aktion am 17. Juni in Wolfstein. Dort wollen SWR-Reporterinnen und -Reporter mit den Menschen beim Wochenmarkt auf dem Rathausplatz ins Gespräch kommen.

Wenn Preise steigen: Was landet in der Pfalz im Einkaufswagen?

Woran spüren Sie es, dass alles, was Sie zum Leben brauchen, teurer wird? Was können Sie sich vielleicht nicht mehr oder nicht mehr so häufig leisten, wie in der Vergangenheit? Können Sie vielleicht nicht mehr so oft Essen gehen oder wird genauer hingeschaut, welche Produkte im Einkaufswagen landen?

Über Antworten auf solche Fragen freuen sich die Reporterinnen und Reporter ebenso wie über Tipps: Was kann man in und um Wolfstein alles erleben, ohne tief in den Geldbeutel greifen zu müssen? Denn wir wollen nicht nur klagen, sondern auch schauen, was in unserer Region alles getan wird.

Alles wird teurer? Wo im Westen der Pfalz gegen gesteuert wird

Schließlich gibt es auch da einige Beispiele - von stark reduzierten Eintrittspreisen für Kinder und Jugendliche in den Freibädern Wolfstein und Homberg über kostenlose Bürgerbusse in mehreren Verbandsgemeinden der Westpfalz bis hin natürlich zu einem ganz großen ehrenamtlichen Engagement in der gesamten Region, womit verschiedene Aktionen oder Feste ermöglicht werden oder beispielsweise auch Museen betrieben werden können. Denn von den steigenden Kosten sind eben nicht nur die Bürgerinnen und Bürger betroffen, sondern auch Betriebe und Kommunen.

"Die Preise steigen. Das ist keine schöne Entwicklung. Es betrifft vor allen Dingen die Leute, die weniger Geld zur Verfügung haben", sagt zum Beispiel Christian Nickel (parteilos), der Stadtbürgermeister von Wolfstein. Der große Trumpf sei in Wolfstein die Natur mit tollen Wanderwegen und Freizeitmöglichkeiten, wo man auch ohne große Kosten etwas erleben könne.

Der SWR berichtet am 17. Juni live aus Wolfstein

Und in Wolfstein möchten wir vom SWR Studio Kaiserslautern nun auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Am Dienstag, 17. Juni, sind wir von 9:30 bis 13 Uhr mit einem Stand und einem Übertragungswagen auf dem Rathausplatz in Wolfstein vertreten sein. An diesem Vormittag wird auch live in den SWR4 Regionalnachrichten Kaiserslautern aus Wolfstein berichtet.

Der SWR wird am 17. Juni auch live in den Regionalnachrichten Kaiserslautern aus Wolfstein berichten. SWR

Wir freuen uns auf viele Gespräche mit möglichst vielen Westpfälzern - nicht nur aus Wolfstein. Übrigens auch gerne mit Hinweisen zu weiteren Themen, über die der SWR einmal berichten sollte.