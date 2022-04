In Pirmasens starten am Freitag die diesjährigen „Pirminius Wander- und Erlebnistage“. Nach Angaben der Stadtverwaltung haben die Pirmasenser Wander- und Gästeführer drei unterschiedliche Touren vorbereitet. Los geht es mit einer Wanderung mit dem Titel „Spaß an Geschichte: Die alte Landstraße“. Außerdem sind im Rahmen der Pirminius Wander- und Erlebnistage am Samstag eine Exkursion zum Thema Wildkräuter und am Sonntag eine Hüttentour geplant.