Blog: Schausteller gegen Cannabis auf Maikerwe ++ Starkregen zerstört Wanderwege ++

Samstag, 25. Mai

++ Raderlebnistag "Autofreies Wallhalbtal"

7:30 Uhr

Das Wallhalbtal zwischen Landstuhl und Thalleischweiler-Föschen ist morgen für Autos gesperrt. Die beiden Verbandsgemeinden veranstalten dort einen Raderlebnistag. Zwischen 9 und 18 Uhr ist das Wallhalbtal auf 23 Kilometern nur frei für Radfahrer, Skater und Fußgänger. Entlang der Strecke gibt es Stände, an denen man sich Essen und Trinken kaufen kann oder sich zum Beispiel über das Tourismus-Angebot in der Region informieren kann. Während des Raderlebnistages müssen Autos Umleitungen fahren.

++ Fruchthalle Kaiserslautern ist "Ort der Demokratiegeschichte"

6:05 Uhr

Weil Kaiserslautern im Mai 1849 Hauptstadt der Pfälzischen Revolution war, darf sich die Fruchthalle ab sofort als "Ort der Demokratiegeschichte" bezeichnen. Am Haupteingang hängt jetzt eine Plakette mit dem offiziellen Titel. Vor 175 Jahre haben sich Abgeordnete von Vereinen aus der ganzen Pfalz immer wieder im großen Saal der Fruchthalle in Kaiserslautern versammelt, um die Idee eines freien und vereinten Deutschlands Wirklichkeit werden zu lassen. Sie haben über die Zukunft von Staat und Gesellschaft gesprochen und auch eine entscheidende Abstimmung gemacht. Dadurch hab es dann eine "Provisorische Regierung der Pfalz". Dieser für damalige Verhältnisse mutige Schritt von Menschen in Kaiserslautern war die Geburtsstunde und historische Weichenstellung in Richtung parlamentarische Demokratie“, sagt Kaiserslauterns Bürgermeister Manfred Schulz. Einhundert Jahre später wurde das Deutsche Grundgesetz in Kraft gesetzt, das in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert.

Freitag, 24. Mai

++ Schausteller gegen Cannabis auf Maikerwe in Kaiserslautern ++

16:03 Uhr

Zum Startschuss der Maikerwe in Kaiserslautern haben sich die Schausteller gegen Cannabis der Kerwe ausgesprochen. Der Stadtrat hatte sich in einer Sitzung Ende April dagegen entschieden, Cannabis explizit zu verbieten. Die Schausteller steuern jetzt gegen. Sie wollen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Cannabis auf diese Weise in der Nähe ihrer Buden und Fahrgeschäften verbieten. Hinzukommt, dass das Cannabisgesetz des Bundes Kiffen in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen ohnehin verbietet. Faktisch gilt damit auf Volksfesten zumindest tagsüber ein Verbot, weil sich dort viele Kinder und Jugendliche aufhalten.

++ Neuer medizinischer Studiengang an Hochschule in Zweibrücken ++

16:02 Uhr

Die Hochschule in Zweibrücken bietet einen neuen Studiengang im medizinischen Bereich an. Der Bachelor „Physician Assistant“ ist einmalig in Rheinland-Pfalz und richtet sich an Menschen, die schon im medizinischen Bereich arbeiten - also Pflegekräfte oder Assistenten in einer Arztpraxis.

++ Wanderwege in Pirmasens durch Starkregen beschädigt ++

15:58 Uhr

Nach dem Starkregen der vergangenen Tage sind drei Wanderwege in Pirmasens zur Sicherheit vorrübergehend gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, sind das die Wege Teufelspfad, Hexenklamm und Felsenwand. Dort sind unter anderem Hänge an den Wegen abgerutscht und Bäume stehen teilweise nicht mehr stabil. Wegen solcher Schäden ist bis auf Weiteres auch der Dynamikum-Radweg gesperrt. Wie lange das so bleibt, ist nicht klar.

++ Lebensart Ausstellung in Pirmasens startet ++

15:55 Uhr

Gartenmöbel, Pflanzen, Schmuck und vieles mehr finden Besucherinnen und Besucher ab heute bei der Ausstellung Lebensart in Pirmasens. Laut dem Veranstalter gibt es auch in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot mit neuen Gartenmöbeln und Deko-Ideen. Zudem wird es auch ein Musik- Programm und selbstgemachte Burger geben. Eintrittskarten kann man entweder online oder vor Ort kaufen. Die Lebensart in Pirmasens startet heute und geht noch bis am Sonntag.

++ So würden Jugendliche aus Kaiserslautern wählen ++

12:25 Uhr

Wenn in Kaiserslautern Menschen unter 18 Jahren bei der Kommunalwahl wählen dürften, würden sie am häufigsten die SPD und die AfD wählen. Das hat eine Wahlsimulation des Kaiserslauterer Jugendparlaments ergeben. Bei der U18-Wahl wurden Schülerinnen und Schüler in der Stadt befragt. Insgesamt haben mehr als 1.200 mitgemacht, das Ergebnis: Die SPD hat knapp 29 Prozent der Stimmen geholt, die AfD kommt auf rund 24 Prozent. Danach folgen CDU, Grüne, Linke, FDP und FWG. Nach Meinung von Politikwissenschaftlern müssten viele Parteien auf Social Media Kanälen präsenter sein, um Erstwähler zu erreichen. An den Erfolgen der AfD könne man sehen, dass die Partei diese Lücke früh erkannt habe.

++ Weiterhin kostenlose Müllentsorgung nach Hochwasser ++

12:21 Uhr

In den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in der Südwestpfalz und in Zweibrücken können die Bürger Sperrmüll und Elektroschrott weiter kostenlos entsorgen. Das teilten die jeweiligen Verwaltungen mit. Heute Freitag wird Elektroschrott zum letzten Mal aus den Ortschaften kostenfrei abgeholt. Dazu müssen die Bürger die defekten Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke oder Wäschetrockner einfach auf den Gehsteig stellen. Allerdings ist dafür eine telefonische Anmeldung bei den Behörden nötig. Ab Montag können die Bewohner von Zweibrücken ihre Elektrogeräte weiterhin gratis auf dem Wertstoffhof in Zweibrücken abgeben. Für den Sperrmüll stehen in verschiedenen Orten Container bereit. Bewohner der Orte, in denen keine Sperrmüllcontainer aufgestellt wurden, können beantragen, dass ihr Sperrmüll kostenlos abgeholt wird. Eine andere Möglichkeit ist, den Sperrmüll auf den Recyclinghöfen des Kreises Südwestpfalz abzugeben. Das geht aber zunächst nur noch heute kostenfrei.

++ Hier kann man das DFB-Pokalfinale mit dem FCK sehen ++

12:20 Uhr

Für den 1. FC Kaiserslautern steht morgen das größte Spiel seit über 20 Jahren an: Die Roten Teufel spielen im Pokalfinale gegen Leverkusen. Nicht alle Fans waren so glücklich, eines der begehrten Tickets zu ergattern. Aber es gibt Alternativen, wo man das Spiel schauen kann. Im Artikel gibt's alle Infos:

++ Bauarbeiten an Neuer Stadtmitte in Kaiserslautern verschieben sich ++

12:18 Uhr

Durch das Regenwetter der vergangenen Wochen verschieben sich Bauarbeiten für die "Neue Stadtmitte" in Kaiserslautern. Nach Angaben der Stadt betrifft das zum Beispiel den Ausbau der Fruchthallstraße in der Innenstadt. Wegen des starken Regens in den vergangenen Tagen kann die Straße erst im Juni asphaltiert werden. Laut Stadt wirkt sich das wiederum auf andere Baustellen aus. Denn erst wenn die Fruchthallstraße fertig ist, kann im nächsten Bauabschnitt gearbeitet werden. Beim Projekt "Neue Stadtmitte" wird in Kaiserslautern der Bereich zwischen Rathaus, Shopping-Mall und Fruchthalle umgestaltet.

++ Tödlicher Unfall im Kreis Kusel ++

6:42 Uhr

Ein Autofahrer ist gestern Mittag im Kreis Kusel bei einem Unfall gestorben. Er war nach Angaben der Polizei zwischen Reichweiler und Eckersweiler unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen links von der Straße abgekommen und in einer Böschung gegen einen Baum gefahren ist. Rettungskräfte hätten zwar versucht, ihn zu reanimieren, der Fahrer sei aber gestorben. Jetzt ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Kreisstraße zwischen Reichweiler und Eckersweiler war für etwa vier Stunden gesperrt.

++ Maikerwe in Kaiserslautern startet ++

6:38 Uhr

Auf dem Messeplatz in Kaiserslautern beginnt am späten Nachmittag die Maikerwe. Die Schausteller hoffen auf besseres Wetter als aktuell. Aber trotz Regens können sich Besucher auf einiges freuen.

Donnerstag, 23. Mai

++ Bürgermeister aus dem Donnersbergkreis seit 30 Jahren im Amt ++

15:00 Uhr

Vor der Kommunalwahl gibt es in vielen Gemeinden der Westpfalz keine Kandidaten, die Bürgermeister werden wollen. Reinhard Horsch aus Bennhausen im Donnersbergkreis ist schon 30 Jahre im Amt. Im Gegensatz zu vielen langjährigen Kollegen hat der 68-Jährige noch Lust auf eine weitere Amtszeit.

++ Foto zeigt Müllberg nach Hochwasser in Zweibrücken ++

15:00 Uhr

Eine Drohnenaufnahme zeigt das Ausmaß des Müllberges, der nach dem Hochwasser vom vergangenen Wochenende in Zweibrücken entstanden ist. Die Stadt hatte ihren Bewohnern ermöglicht, ihren durch das Wasser verursachten Müll kostenlos in eigens dafür aufgestellten Containern zu entsorgen. Ober Bürgermeister Marold Wosnitza (SPD) hatte bereits angekündigt, dass die Stadt mit einem Müllberg rechnet, der sich etwa auf der Fläche eines halben Fußballfeldes ausbreitet.

Auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums des UBZ türmt sich der Hochwassermüll der Menschen aus Zweibrücken. Abfallwirtschaftszentrums des UBZ, Marcus Jung

++ Neues Trauzimmer in Zweibrücken ++

14:30 Uhr

In Zweibrücken können Paare in Zukunft auch in der Festhalle standesamtlich heiraten. Die Stadt bietet nach eigenen Angaben ein neues Trauzimmer im Wintergarten der Festhalle. Dort haben bis zu 70 Menschen Platz. Zweibrücken bietet noch vier weitere Trauzimmer für standesamtliche Hochzeiten: im Rathaus, im Rosengarten, im historischen Herzogsaal im Stadtmuseum und und im Landschloss Fasanerie.

++ Kreis Kaiserslautern bekommt Fördergelder für Klimaschutz ++

12:35 Uhr

Der Kreis Kaiserslautern kann jetzt mehr für den Klimaschutz machen. Das Landeswirtschaftsministerium fördert den Kreis dafür mit mehr als 1,6 Mio. Euro. Von dem Geld sollen unter anderem weitere Elektroautos für die Kreisverwaltung angeschafft werden. Zusätzlich sollen durch eine weitere Wallbox mehr Lademöglichkeiten für E-Autos geschaffen werden. Auch die Schulen im Kreis Kaiserslautern sollen nach Angaben des Ministeriums von den Fördergeldern profitieren. So werden mehrere Schulen des Kreises an das Nahwärmenetz angeschlossen - und sowohl Innen- wie auch Außenbeleuchtung werden auf stromsparende LED-Lampen umgerüstet. Außerdem bekommt das Sickingen-Gymnasium in Landstuhl ein Regenrückhaltebecken und der Schulhof wird um- und damit naturnäher gestaltet. Die Kommunen müssen - anders als sonst bei Fördergeldern üblich - keinen finanziellen Eigenanteil leisten.

++ Polizei warnt erneut vor Betrügern ++

12:15 Uhr

Die Polizei in der Westpfalz warnt wieder vor Betrügern, die versuchen an Geld zu kommen. Zum Beispiel geben sie sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Sie berichten von unberechtigten Abbuchungen vom Bankkonto. Auf diese Masche ist eine Frau aus der Region reingefallen. Sie hat 3.000 Euro verloren, weil sie auf einen Internet-Link geklickt hatte, den ihr eine falsche Bank-Mitarbeiterin geschickt hatte. Außerdem gibt es im Moment laut Polizei viele Schockanrufe in Zweibrücken. Dabei geben sich Betrüger am Telefon unter anderem als Polizisten oder Staatsanwälte aus.

++ Pfalztheater und Meisterschule in KL werden saniert ++

11:45 Uhr

Das Pfalztheater in Kaiserslautern wird im Sommer saniert. Dafür stehen nach Angaben des Bezirksverband Pfalz etwa 170.000 Euro zur Verfügung. Mit einem Teil des Geldes wird der Boden saniert. Der Teppichboden in den beiden Foyers und in den Treppenhäusern sei nach fast 30 Jahren abgenutzt. Deshalb soll es einen neuen geben. Außerdem wird in der Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern weiter gebaut. Dort soll jetzt eine zweite Anlage für die Schweißtechnik für etwa 80.000 Euro eingebaut werden

++ Schmerzen am Fuß: Mann aus Otterbach hält Polizei und Rettungsdienst auf Trab ++

7:55 Uhr

Über Stunden hinweg hat ein Mann in Otterbach im Kreis Kaiserslautern Rettungsdienst und Polizei beschäftigt. Er hat gleich für mehrere Einsätze gesorgt. Innerhalb von sechs Stunden hat der Mann sechsmal den Notruf gewählt, weil er angeblich Schmerzen in seinem Fuß hatte. Jedes Mal hat er das so dramatisch dargestellt, dass die Helfer zu ihm gefahren, weil sie davon ausgegangen sind, dass es ihm gesundheitlich sehr schlecht geht. Als die Helfer dann da waren, hat er sie laut Polizei aber weggeschickt, wollte nicht behandelt werden oder hat die Tür nicht aufgemacht. Deshalb musste einmal die Feuerwehr kommen, um die Tür aufzumachen. Höhepunkt: Der Mann hat behauptet, dass er von den Sanitätern mit dem Rettungswagen angefahren wurde. Laut Polizei gab es bei der Geschichte allerdings einige Widersprüche. Deshalb wird jetzt gegen den Mann ermittelt. Außerdem wird geprüft, ob er die vielen Einsätze bezahlen muss.

++DFB-Pokal: FCK fliegt heute von Zweibrücken nach Berlin ++

6:41 Uhr

Die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern fliegt heute nach Berlin, wo sie am Samstag im DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen spielt. Mit einer Chartermaschine fliegen sie von Zweibrücken in die Hauptstadt. Für Anhänger, die auch nach Berlin reisen, gibt es morgen und übermorgen ein Fanfest auf dem Breitscheidplatz. Dabei wird auch die Band "Anonyme Giddarischde“ aus Frankenthal auftreten. Ein Teil des Abschlusstrainings vor dem Endspiel überträgt der FCK für Fans morgen Nachmittag um 16:45 Uhr im Internet. Am Samstagabend um 20 Uhr findet dann im Olympiastadion das Finale gegen Leverkusen statt. Das Spiel wird unter anderem auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern bei einem Public Viewing übertragen. Übrigens: Hier können sie das Spiel überall verfolgen:

++ Tod am Drehkreuz in Heltersberg: Genaue Ursache weiter ungeklärt ++

6:33 Uhr

Vergangenen Sommer ist im südwestpfälzischen Heltersberg ein Jugendlicher gestorben, als er nachts über ein Drehkreuz des Schwimmbades klettern wollte. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat jetzt mitgeteilt, dass sie in dem Fall immer noch ermittelt. Es geht weiter darum, herauszufinden, wie und warum der Jugendliche gestorben ist. Dazu gehört laut Staatsanwaltschaft auch zu prüfen, ob beispielsweise das Drehkreuz nicht entsprechend gegen solche Fälle gesichert war. Dafür wurde ein Gutachter eingeschaltet. Wann dessen Ergebnisse vorliegen, ist noch unklar. In der Zwischenzeit wurde das Freibad besser gesichert:

Mittwoch, 22. Mai

++ Bekommt Kaiserslautern doch eine Wasserstofftankstelle? ++

16:50 Uhr

Die Wasserstofftankstelle der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern – ZAK – könnte doch noch Wirklichkeit werden. Denn die ZAK könnte nun doch rund sechs Millionen Euro Fördergelder des Landes für das Projekt bekommen. ZAK-Chef Jan Deubig sagte, er sei überrascht und erfreut, dass das Wasserstoffprojekt nun doch noch eine Chance bekomme. Bis Mitte Juli müsse die ZAK nun einen konkreten Förderantrag für die geplante Wasserstofftankstelle stellen. Die Investitionskosten für das Projekt belaufen sich auf etwa 15 Millionen Euro. Mit Fördermitteln von mehr als sechs Millionen Euro könnte die Wasserstofftankstelle für Lkw und landwirtschaftliche Fahrzeuge realisiert werden, sagte Deubig. Die neue Chance für die ZAK hat sich ergeben, weil andere Bewerber keine konkreten Förderanträge stellen könnten. Daher sei die ZAK nachgerückt. In den vergangenen Jahren waren sieben Anträge bei verschiedenen Fördermittelgebern erfolglos geblieben.

++ Lautern im Pokalfieber: Hier kann man das Finale schauen ++

16:00 Uhr

Knapp 25.000 FCK-Fans werden im Berliner Olympiastadion dabei sein, wenn der FCK am Samstag im Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen spielt. Doch auch in Kaiserslautern kann man das Spiel sehen.

++ Klima- und Hochwasserschutz in Kaiserslautern ++

11:14 Uhr

Das vergangene Wochenende hat gezeigt, wie wichtig Hochwasserschutz ist. Auch die Stadt Kaiserslautern befasst sich schon länger mit dem Thema. Jetzt hat der Stadtrat einen zehn Punkte Plan beschlossen. Neben Schutz vor Überflutung, geht es auch um Nachhaltigkeit. Beispielsweise soll geschaut werden, wo Wasser in dafür vorgesehenen Flächen zurückgehalten werden kann. Dazu sollen Gewässer wieder natürlicher gestaltet werden. Wenn Flüsse geschwungen verlaufen, gibt es automatisch mehr Ausgleichsfläche, wenn der Fluss über die Ufer tritt. Außerdem sollen Flächen entsiegelt werden, so dass der Boden dort wieder Wasser aufnehmen kann. Auch Dachbegrünungen können helfen, Regenwasser aufzunehmen. Ein weiteres Ziel der Stadt ist es, effizienter mit Wasser umzugehen. Zum Beispiel, in dem Regenwasser aufgefangen und verwendet werden soll. Außerdem könnten städtische Grünflächen und Bäume nachhaltig über Zisternen bewässert werden. Bei neuen Bauvorhaben sollen zudem künftig Überflutungsgebiete berücksichtigt werden. Diese und noch mehr Maßnahmen sollen von einer eigens gebildeten Arbeitsgruppe umgesetzt werden. Diese besteht aus Vertretern von Verwaltung, Stadtwerken, Stadtentwässerung und Wissenschaft.

++ Vorsicht vor Fehlern bei Briefwahl ++

11:10 Uhr

Der Donnersbergkreis weist vor der Kommunal- und Europawahl nochmal darauf hin, wie Bürger bei der Briefwahl Fehler vermeiden. Hintergrund ist ein Briefwahl-Problem, das im Kreis Mainz-Bingen aufgefallen ist. Die dortige Kreisverwaltung hat nämlich bemerkt, dass bei den ersten Rückläufern der Briefwahl sehr dicke Umschläge dabei waren. Die Vermutung: In den Briefen sind sowohl die Stimmzettel für die Kommunal- als auch für die Europawahl. Das sollte so aber nicht sein. Deshalb weist auch die Kreisverwaltung des Donnersbergkreises noch einmal auf die genaue Vorgehensweise bei der Briefwahl hin. Die Wählerinnen und Wähler haben demnach unterschiedliche Formulare für die Europa- und die Kommunalwahl erhalten. Damit die Stimmabgabe zählt, müssen die Wahlunterlagen aber getrennt, im jeweils richtigen Briefumschlag, abgegeben werden. Wenn Bürgerinnen und Bürger das nicht beachten würden, sei die Wahl ungültig, heißt es von der Kreisverwaltung.

++ Vier Verletzte nach Unfall auf A62 ++

8:12 Uhr

Bei einem Unfall auf der A62 zwischen Freisen und Birkenfeld sind gestern Nachmittag vier Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer war auf der Autobahn nahe Konken auf regennasser Fahrbahn unterwegs, als er laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto prallte gegen einen Brückenpfeiler und überschlug sich mehrfach. Dabei wurden alle vier Fahrzeuginsassen schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Aufräumarbeiten war die A62 im Feierabendverkehr über mehrere Stunden gesperrt.

++ Freibad Biebermühle von Hochwasser verwüstet ++

6:45 Uhr

Die Überschwemmungen am Wochenende haben auch das Freibad Biebermühle in Rodalben verwüstet. Wie das Bad mitteilte, standen die Becken voller Schlamm und die Liegewiese unter Wasser. Auch der Kiosk wurde durch die Überschwemmungen stark beschädigt. Das Freibad Biebermühle liegt direkt an der Stelle, an der die Rodalb in den Schwarzbach fließt. Inzwischen wurden die Becken wieder vom Schlamm befreit. Auch auf der Liegewiese kommen die Aufräumarbeiten nach Angaben des Bads gut voran. Die geplante Saisoneröffnung am 1. Juni halten die Mitarbeitenden deshalb für möglich, sollte der Regen nicht erneut für Überschwemmungen sorgen.

++ Funklöcher in der Westpfalz melden ++

6:37 Uhr

Wer in der Westpfalz lebt, kann noch bis Samstag melden, wo es in der Region Funklöcher gibt. Bürgerinnen und Bürger können Orte ohne Handynetz mit einer speziellen App erfassen. Durch die Aktion sollen Lücken in der Mobilfunkversorgung erfasst werden. Der Landrat des Kreises Kusel, Otto Rubly (CDU), ruft die Bürger auf, sich an der Messung zu beteiligen, damit die Netzabdeckung im Kreis Kusel möglichst genau dokumentiert werden kann. Der Download der Funkloch-App der Bundesnetzagentur ist kostenlos. Einmal auf dem Handy installiert, können die Nutzer mit ihren Mobiltelefonen messen, wie gut oder schlecht die Leistung des mobilen Internets ist und auf diese Weise Funklöcher melden. Die Daten werden auf dem Smartphone gespeichert und anonymisiert an die Bundesnetzagentur übermittelt.

++ Wo man in Zweibrücken regional Einkaufen kann ++

6:35 Uhr

Wer in Zweibrücken und Umgebung nach Geschäften mit regionalen, selbstgemachten Produkten sucht, der findet die im regionalen Einkaufsführer der Stadt. Das Stadtmarketing informiert dort über verschiedene lokale Erzeuger. Viele davon sind Bauernhöfe, die eigene Produkte direkt im Hofladen verkaufen. Mehr als 40 Betriebe sind in dem Einkaufsführer aufgelistet. Das Angebot reicht vom selbstgebackenen Steinofenbrot bis hin zu Schafsfleisch, Obst, Gemüse und Marmeladen. Mit dem Einkaufsführer möchte man in Zweibrücken regionales Einkaufen fördern. Die Liste findet man online auf der Homepage der Stadt Zweibrücken.

++ Hochwasser Frühwarnsystem hat in Zweibrücken geholfen ++

6:35 Uhr

Wie kann man sich besser gegen die Folgen eines Unwetters wie am vergangenen Wochenende schützen? Das fragen sich viele Menschen in Rheinland-Pfalz. In Zweibrücken half ein digitales Frühwarnsystem.

Dienstag, 21. Mai

++ Tierrettung wegen Hochwasser im Dauereinsatz ++

16:15 Uhr

Die Tierrettung in Contwig hat am Wochenende mehr als 100 Tiere vor den Überschwemmungen gerettet - in Zweibrücken, im Kreis Südwestpfalz und im Saarland. Darunter waren nach Angaben der Tierrettung auch 13 Wasserbüffel, die im Hornbachtal standen. Weil die Wiese, auf der die Tiere waren, voll mit Wasser gelaufen ist, mussten die Büffel auf die gegenüberliegende Weide gelotst werden. Außerdem hat die Tierrettung Contwig in Hornbach acht Pferde aus einem Stall gerettet, der auch komplett unter Wasser stand. Auch Schafe und Hühner mussten gerettet werden. Zurzeit kontrolliert die Tierrettung regelmäßig Wiesen in der Region, ob sich dort noch weitere Tiere in Gefahr befinden.

++ Regen in Zweibrücken: Angst vor neuem Hochwasser ++

11:30 Uhr

Viele Menschen in Zweibrücken, Contwig und Hornbach blicken mit Sorge darauf, dass es heute schon wieder regnet. Überall laufen noch Aufräumarbeiten und Keller oder Wohnräume sind noch nass. Gerade weil auch die Böden der Wiesentäler noch völlig durchtränkt sind, haben die Menschen Angst, dass das Hochwasser schnell wieder zurückkommen könnte. Die offiziellen Voraussagen für die Pegelstände an Schwarzbach und Hornbach können allerdings etwas beruhigen. Die Wasserpegel sollen zwar wieder steigen, aber nicht mehr so dramatisch, wie am Freitag und Samstag. Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz geht aktuell davon aus, dass die Pegel zwischen einem und anderthalb Metern unter den Höchstwerten vom Wochenende bleiben werden.

++ 50 Dörfer in Westpfalz ohne Bürgermeister-Kandidat ++

10:35 Uhr

Die Kommunalwahl am 9. Juni rückt näher. Stadträte, Kreistage, Verbandsgemeinderäte oder auch Ortsgemeinderäte und Ortsbeiräte werden genauso gewählt wie Stadt-, Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher - im Kreis Kusel außerdem ein VG-Bürgermeister. Ein Blick über die Westpfalz, wo in mehr als 50 Dörfern Kandidaten fehlen.

++ Historischer Baum in Pirmasens wird gefällt ++

10:35 Uhr

Wer diese Woche durch den Neuffer-Park in Pirmasens spazieren will, muss mit vereinzelten Absperrungen rechnen. Denn dort wird ein 100 Jahre alter Ahornbaum gefällt. Der drohe laut Stadt nämlich auseinander zu fallen, weil der 23 Meter hohe Baum zu instabil geworden sei. Sicherheitshalber werden manche Wege und die Eingänge des Parks daher zeitweise gesperrt. Außerdem wird zur gleichen Zeit auch an anderen Bäumen gearbeitet.

++ Missbrauchs-Prozess am Landgericht Zweibrücken ++

7:35 Uhr

Am Landgericht Zweibrücken beginnt heute ein Prozess gegen zwei Männer, die ein Mädchen sexuell missbraucht und vergewaltigt haben sollen. Die Taten sollen sich über mehrere Jahre erstreckt haben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, handelt es sich bei den Angeklagten um Onkel und Vater des Opfers. Demnach soll der Onkel seine Nichte zwischen 2015 und 2019 mindestens 25 Mal sexuell missbraucht haben. Der Vater des Mädchens habe sich zwischen 2019 und 2023 mindestens zehn Mal sexuell an seiner Tochter vergangen. Zweimal davon soll er seine Tochter auch vergewaltigt haben, so die Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Dazu soll er auch Gewalt angewendet haben. Das Opfer war bei mehreren der Übergriffe noch keine 14 Jahre alt. Für den Prozess am Landgericht sind mehrere Termine angesetzt. Ende Juni soll voraussichtlich das Urteil fallen.

++ Kreis Südwestpfalz organisiert Müllabholung nach Hochwasser ++

6:46 Uhr

Auch im Kreis Südwestpfalz wird nach dem Hochwasser heute in vielen Gemeinden Sperrmüll abgeholt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Auch Elektro-Großgeräte, wie Waschmaschinen, Trockner, Kühl- und Gefriergeräte oder Küchenherde, sollen heute durch die Firma Remondis abgeholt werden. Und zwar in den besonders stark betroffenen Gemeinden: Althornbach, Dietrichingen, Hornbach und Mauschbach. Die Kreisverwaltung bittet den Abfall zur Entsorgung auf dem Bürgersteig bereit zu stellen. Auch in Contwig, Dellfeld, Rieschweiler-Mühlbach und Thaleischweiler-Fröschen werden heute Elektro-Großgeräte abgeholt. Außerdem werden laut Kreisverwaltung Müllcontainer an besonders betroffenen Orten aufgestellt, zum Beispiel in Contwig, Hornbach und Thaleischweiler- Fröschen. Eine Liste mit den genauen Standorten gibt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung Südwestpfalz.

++ Zweibrücken räumt nach Hochwasser auf ++

6:42 Uhr

In Zweibrücken hat nach dem Hochwasser das große Aufräumen begonnen. Im gesamten Stadtgebiet und den Vororten hat die Stadt große Müllcontainer aufstellen lassen. Die waren am Sonntagnachmittag und gestern auch schnell voll. Aber so schnell die Container auch voll waren, so schnell haben Mitarbeiter der städtischen Entsorgungsbetriebe und eines privaten Dienstleisters die vollen Container auch weggebracht und gegen leere getauscht. Überall in der Stadt waren Menschen damit beschäftigt nassen Sachen aus ihren Kellern zu tragen. Die Stimmung war trotzdem in den allermeisten Fällen ausgesprochen gut. Beispielsweise haben Menschen mit Autoanhängern wildfremden Leuten geholfen, ihren Müll schneller zum nächsten Container zu bringen. Und Müll gab und gibt es mehr als genug: Der Zweibrücker Oberbürgermeister Wosnitza (SPD) schätzt, dass sich der Müllberg wegen des Hochwassers insgesamt mehrere Meter hoch auf der Fläche eines halbe.

++ HIV Testwoche in Kaiserslautern ++

6:39 Uhr

In dieser Woche kann man sich bei der AIDS-Hilfe in Kaiserslautern auf HIV testen lassen. Die Testungen finden im Rahmen der sogenannten European Testing Week statt, die von der Deutschen Aids-Stiftung veranstaltet wird. Getestet wird per Blut-Schnelltest. Der ist kostenlos und die Termine werden anonym gemacht. Wer sich testen lassen will, findet die genauen Uhrzeiten auf der Website der AIDS-Hilfe Kaiserslautern. HIV kann man laut der Deutschen Aidshilfe als Abwehrschwäche-Virus bezeichnen. Es greift also das Immunsystem an und sorgt dafür, dass der Körper Krankheitserreger nicht mehr bekämpfen kann. Mit dem HI-Virus kann man sich infizieren, wenn zum Beispiel bei ungeschütztem Sex Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Wird HIV allerdings behandelt, ist es nicht mehr ansteckend. Führt das Virus ohne Behandlung zu lebensbedrohlichen Krankheiten spricht man von Aids.

++ Neue digitale Angebote auf Burg Lichtenberg ++

6:36 Uhr

Die Burg Lichtenberg im Kreis Kusel kann man ab sofort in einem neuen Blickwinkel kennenlernen. Am Wochenende hat die Kreisverwaltung neue digitale Angebote auf dem Burggelände vorgestellt. Besucherinnen und Besucher können über ihr Smartphone QR-Codes abscannen. So können sie sich unter anderem verschiedene Infos über die Burg durchlesen, anhören oder anschauen. Zum Beispiel gibt es ein Video vom früheren Schmiedehandwerk auf der Burg. Außerdem können sie den Steinbruch Rammelsbach in der Nähe virtuell erkunden - mit einem Drohnenflug über das Gelände.

