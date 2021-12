In Zweibrücken findet an der Hochschule die traditionelle Star-Trek-Weihnachtsvorlesung statt. Wie die Veranstalter mitteilen, wird die Vorlesung wegen der aktuellen Corona-Situation nur per Livestream übertragen. Die geplante Präsenz-Vorlesung werde vorerst auf Ostern verschoben. Geplant ist ein Mix aus Kurzvorträgen und Diskussionen über neuere Star-Trek-Episoden. Die Vorlesungen finden seit 25 Jahren an der Hochschule in Zweibrücken statt.