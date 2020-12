Die traditionelle Star-Treck-Weihnachtsvorlesung der Hochschule Zweibrücken findet heute wegen der Corona-Pandemie im Internet statt. In der Vorlesung geht Dozent Hubert Zitt alljährlich darauf ein, wie realistisch die Geschichten aus der Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“ aus der heutigen Sicht sind. In diesem Jahr geht es um eine Folge, in der außerirdische Tiere die Vorräte der Enterprise auffressen. In dem Vortrag will Hubert Zitt diese Geschichte auf die heutigen Probleme wie den Klimawandel anwenden.