In der Kita in Contwig-Stambach beginnen nach Angaben der Gemeinde in dieser Woche die Sanierungsarbeiten. Im November war in dem Kindergarten bei Reinigungsarbeiten Schimmel entdeckt worden.

Die betroffenen Bereiche wurden damals geräumt und acht Kinder unter drei Jahren in der Turnhalle untergebracht. In der Zwischenzeit wurde der Schimmel in der Kita Stambach nach Angaben der Gemeinde beseitigt. Außerdem hätten mehrere Luftmessungen ergeben, dass die Luft jetzt wieder sauber und frei von Schimmelsporen sei. Anfang März sollen die Sanierungsarbeiten beendet sein, sodass die Kinder wieder alle Räume des Kindergartens nutzen können. Grund für den Schimmel war offenbar eine defekte Schweißnaht an einem Regenrohr. Die Kita ist das dritte Gebäude in der Verbandsgemeinde das mit Schimmelbefall zu kämpfen hat und in dem Kinder betreut werden.