Mitgliederversammlung des Städtetages in Kaiserslautern

In der Fruchthalle Kaiserslautern findet heute die Mitgliederversammlung des rheinland-pfälzischen Städtetages statt. Der Zusammenschluss möchte nach eigenen Angaben unter anderem den Fragen nachgehen, was rheinland-pfälzische Städte aus der Corona-Pandemie lernen können und wie Städte weiterentwickelt werden müssen, um klimaneutral zu werden. Innenminister Roger Lewentz (SPD) und der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) nehmen an der Mitgliederversammlung teil.