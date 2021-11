Städte gedenken der Opfer der Pogromnacht

Anlässlich des 83. Jahrestages der Pogromnacht gedenken Städte und Gemeinden in der Westpfalz der Opfer des Nationalsozialismus. Dienstag und Mittwoch gibt es zahlreiche Veranstaltungen.

Am Dienstag und Mittwoch gedenken mehrere Städte in der Westpfalz mit Veranstaltungen der Opfer des Nationalsozialismus. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Godong | Pascal Deloche

In Kaiserslautern wird auf dem Synagogenplatz eine digitale Projektion installiert. Dabei wird die zerstörte Kaiserslauterer Synagoge mithilfe einer 3D-Animation rekonstruiert. Die Aktion ist Teil der internationalen Kampagne „WeRemember“.

Journalistin Beate Klarsfeld in Kirchheimbolanden zu Gast

Die Stadt Zweibrücken bietet am Dienstag die Stadtführung „Jüdisches Zweibrücken“ an. Im Anschluss sind Lesungen vor der ehemaligen Synagoge geplant. Bei der Gedenkfeier zur Pogromnacht in Kirchheimbolanden ist die Journalistin Beate Klarsfeld zu Gast. Sie hat über NS-Verbrecher berichtet und dazu beigetragen, dass sich diese vor Gericht verantworten mussten. Im Rahmen der Kirchheimbolander Friedenstage bekommt Klarsfeld am Dienstagabend die Friedenstaube von Landrat Guth verliehen.

Schüler gestalten Ausstellung in Pirmasens

In Pirmasens haben Schüler zweier Gymnasien Gedenkbilder gestaltet, die bis zum 18. Dezember am Alten Rathaus zu sehen sind. In den Kunstklassen sind kolorierte Fotografien, Collagen, Öl- und Acrylbilder entstanden, mit denen die Jugendlichen an die Schicksale der jüdischen Mitbürger erinnern und so gegen Antisemitismus protestieren wollen.