Stadtverwaltung wegen Corona geschlossen

Die Stadtverwaltung in Pirmasens wird ab heute vorrübergehend schließen. Wie ein Sprecher sagt, werden auch die Zugänge in die Zulassungsstelle in der Adam-Müller-Straße und das Bürger-Service-Center für den laufenden Publikumsverkehr eingeschränkt. Hier gehe aber der Dienstbetrieb weiter. Allerdings benötigten nun Kundinnen und Kunden vorher einen Termin. Es dürften nur Geimpfte, Genesene oder Ungeimpfte mit einem tagesaktuellen negativen Test in die Filialen eintreten. Durch die Maßnahmen sollen die Mitarbeiter und Kunden vor einer Ansteckung durch die neue Coronavirus-Variante Omikron geschützt werden.