Wieso gelingt es Städten, wie Pirmasens oder Mainz, dass selbstgebaute Luftfilteranlagen in die Schulklassen eingebaut werden können – und in Kaiserslautern gelingt es nicht? Genau das haben sich auch einige Stadträte in Lautern gefragt.

Beim emotional diskutierten Thema „Luftfilteranlagen“ in Schulklassen erklärte der Beigeordnete der Stadt, Peter Kiefer (FWG), in der Stadtratssitzung am Montag, dass auch Kaiserslautern eine solche Anlage in Marke Eigenbau besitzt. Doch das Gerät in der Pestalozzi-Grundschule habe noch nicht getestet werden können. „Als das Gerät fertig war, waren keine Schüler mehr da“, sagte Kiefer mit Blick auf den Lockdown. Gleichzeitig merkte er aber auch an, dass die eigenen Geräte zwar deutlich günstiger seien, aber ihr Einbau trotzdem noch viel Geld koste, das die Stadt nicht habe. Das Land müsse seine Förder-Richtlinien anpassen, damit auch solche Geräte eingebaut werden dürfen. Stadtrat will Luftfilter nach Mainzer Vorbild Bislang setzt das Land auf Modelle, die bereits in anderen Bereichen eingesetzt werden und auch vom Land getestet wurden. Apropos getestet. Im Lautrer Stadtrat kam die Idee auf, Luftfilteranlagen nach dem Mainzer Vorbild einbauen zu lassen. In der Landeshauptstadt gibt es bereits Luftfilteranlagen, die von THW und Feuerwehr vergleichsweise günstig hergestellt wurden und auch förderfähig seien. „Wieso nicht so etwas auch für Lautrer Schulen?“, fragte eine Stadträtin. Schnell entfachte eine große Diskussion um das „Mainzer Modell“ - wie es die Stadträte genannt haben. So sieht die Lüftungsanlage in Mainz aus, die sich viele Stadträte auch für Schulen in Kaiserslautern wünschen. Sie wurde vom Mainzer Max-Planck-Institut entwickelt und bereits im November vorgestellt. SWR Digitaler Gipfel soll kommen Das Ergebnis der Debatte: Ein Ratsbeschluss mit dem Auftrag, einen sogenannten digitalen Gipfel einzuberufen, der – wie der Name schon sagt – ausschließlich online stattfinden soll und an dem Schulleitungen, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Gewerkschaften und die Stadt mitwirken sollen. Ziel soll sein, zu erörtern, welche Schulen wie viele Luftfilteranlagen benötigen und welche jeweils am besten dafür geeignet sind. Der Fokus soll dabei auf dem „Mainzer Modell“ liegen. Genehmigte Modelle sollen schnellsten kommen Unterdessen sollen in Kaiserslautern die 30 bereits vom Land genehmigten Luftfilteranlagen schnellstmöglich in den jeweiligen Klassenräumen eingebaut werden. Die Kosten dafür, die das Land trägt, liegen laut Stadt bei knapp unter 100.000 Euro.