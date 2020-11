per Mail teilen

Der Stadtrat hat den Bau von vier bis sechs Windrädern im Wald bei Otterberg abgelehnt. Die Pläne waren auch in der Bevölkerung auf Kritik gestoßen. Eine breite Mehrheit im Otterberger Stadtrat sprach sich gegen den Bau der Windräder aus, lediglich Grüne und Linke stimmten dafür. Otterbergs Stadtbürgermeisterin Martina Stein sagte, der Stadtrat sei nicht grundsätzlich gegen Windkraft. Das Problem sei allerdings, dass in diesem Fall die Windräder in einem Wald errichtet werden sollten. Dafür hätten bis zu sechs Hektar Bäume gerodet werden müssen. Dem Stadtrat sei es darum gegangen, diesen speziellen Wald als Erholungsgebiet zu erhalten. Allerdings könnten die Windräder durch die Hintertür doch noch gebaut werden, denn die entsprechenden Grundstücke gehören dem Forst. Dieser könnte sich über den Stadtratsbeschluss hinwegsetzen.