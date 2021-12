Stadtrat entscheidet über Teilverkauf der Stadtwerke

Der Stadtrat in Kusel entscheidet am Freitagabend darüber, wer künftig 49% der Anteile an den Stadtwerken übernehmen soll. Bisher ist die Stadt 100%-ige Eigentümerin der Werke. Über die Angebote potenzieller Käufer berät sich der Stadtrat am Abend im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung. Nach Angaben des Stadtwerke Geschäftsführers Beck wird dann eintschieden, wer den Zuschlag für den Kauf erhält. Der Verkauf von 49% sei nötig, da der Wettbewerb im Energiesektor immer größer werde. Hinzu komme, dass kleinere Unternehmen wie die Stadtwerke Kusel an ihre Grenzen stießen, wenn es um Personal und Expertise gehe. Daher sei eine Kooperation notwendig und vernünftig, um das Wissen von Experten zu bündeln. Mit dem Verkauf der Anteile könne die Zukunft des Unternehmens gesichert werden. Nach der Entscheidung für einen Käufer gilt eine 10-Tages-Einspruchsfrist.