Der Stadtrat in Kaiserslautern stimmt über eine Klage gegen die Aufsichtsbehörde ADD ab. Im Kern geht es darum, ob die Stadt noch mehr Luftfilter-anlagen für ihre Schulen beschaffen muss. Im November hatte der Stadtrat beschlossen, dass die Verwaltung für alle Klassenräume in Kaiserslautern, in denen Lüften nicht möglich ist, Luftreinigungsanlagen anschaffen soll. Wie die Stadt mitteilt, wurden nach einer Bedarfsanalyse 31 solcher Geräte eingebaut. Das Land habe die Kosten dafür zu 90 Prozent aus Fördermitteln bezahlt. Da die Stadt weitere Anlagen komplett selbst hätte zahlen müssen und der Haushalt noch nicht genehmigt war, sah sich Oberbürgermeister Weichel gezwungen, den Beschluss des Stadtrates auszusetzen. Die ADD hat diese Entscheidung bestätigt, weil der Beschluss die Stadt zu nicht notwendigen Ausgaben verpflichtet hätte. Der Rat kann dagegen nun vor dem Verwaltungsgericht klagen.