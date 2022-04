Stadtrat Kaiserslautern bewilligt 100.000 Euro für Gelterswoog

Seit Jahren ist im Gelterswoog zu wenig Wasser. Jetzt hat der Stadtrat entschieden, 100.000 Euro dafür zur Verfügung zu stellen, um das bald zu ändern.

Eine Möglichkeit sei es, so eine Sprecherin der Stadt, mit diesem Geld den Tiefenbrunnen Schäckersdell, der sich in der Nähe befindet, zu reaktivieren und an den See anzuschließen. Dadurch könnte dem Gelterswoog Grundwasser zugeführt werden. Eine andere Möglichkeit sei es, dem Stausee Wasser aus dem Walzweiher zuzuleiten.

SGD Süd muss der Wasserzufuhr in den Gelterswoog zustimmen

Bevor das aber geschehen kann, ist es wohl noch ein langer Weg, denn: Trinkwasser darf dem See nur dann dauerhaft zugeführt werden, wenn die zuständige Genehmigungsbehörde SGD Süd dem auch zustimmt. Die Stadt Kaiserslautern darf nämlich nicht einfach Trinkwasser zweckentfremden. Die Verwaltung sei angehalten, die Trinkwasser-Reserven der Bevölkerung vorzuhalten, sagte eine Sprecherin.

Antrag der SWK von Grundwasserprüfung abhängig

Deswegen prüfe zurzeit ein Fachbüro, wie viel Grundwasser im Stadtgebiet zur Verfügung stehe, hieß es von der Stadt. Sollte sich herausstellen, dass es genügend Grundwasser gibt, stehe dem Antrag bei der Genehmigungsbehörde nichts mehr im Wege. Dann sei man mit den bewilligten 100.000 Euro auch direkt handlungsfähig, um dem Gelterswoog Wasser zuzuleiten.

Bürgerinitiative setzt sich für Gelterswoog ein

Eine Bürgerinitiative hatte mehrfach kritisiert, dass die Stadt sich zu wenig um den Woog kümmere. Man könne dem See von Jahr zu Jahr beim Austrocknen zusehen.

Seit wann gibt es zu wenig Wasser im Gelterswoog? 2018 wird zum ersten Mal ein zu niedriger Pegel im Kaiserslauterer Gelterswoog gemessen. Das geht aus Zahlen der Stadt Kaiserslautern hervor. 2019 findet die Wasserknappheit im Gelterswoog zum ersten Mal eine größere Aufmerksamkeit. Der Umweltausschuss der Stadt Kaiserslautern nimmt sich dem Thema an und beauftragt einen Experten, der prüfen soll, warum zu wenig Wasser vorhanden ist. Ein Geologe kommt zu dem Ergebnis, dass der niedrige Pegel von zu heißen Sommermonaten der letzten drei Jahre kommt. Darauf kündigt die Stadt an, sie wolle prüfen, ob man dem Gelterswoog Trinkwasser hinzufügen kann. Außerdem heißt es ab sofort, dass ab einem Pegelstand von 50 Zentimetern unter Normalwert keine Wassersportarten mehr ausgeübt werden dürfen. Diese Regelung wird 2020 gekippt.

Gründe für das Niedrigwasser im Gelterswoog Kaiserslautern

Gründe für das seit Jahren anhaltende Niedrigwasser im Gelterswoog sind nach Angaben der Stadtverwaltung der Klimawandel und das Verbot, dem See Trinkwasser zuzuleiten.