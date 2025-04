Wird Kaiserslautern Modellregion für KI-gesteuerte Videoüberwachung?

Im Stadtrat in Kaiserslautern geht es am Montag um das Thema Videoüberwachung in der Innenstadt. CDU und SPD haben einen Antrag dazu eingebracht. Demnach soll sich die Stadt beim Land Rheinland-Pfalz als Modellregion der Videoüberwachung im öffentlichen Raum bewerben.

Dabei geht es um KI-gestützte Videoüberwachung. Die soll im Bereich der Mall, der Fußgängerzone in der Fackelstraße, sowie dem Rathaus-Vorplatz und dem Platz am Theater getestet werden. Technik für mehr Sicherheit in Kaiserslautern Die Kameras sollen bestimmte Verhaltensmuster wie Schlagen oder Treten automatisch erkennen können und an die Polizei weitergeben. Die kann dann gezielt auf die Situation schauen und entscheiden, ob sie vor Ort eingreifen muss. Ziel ist es, durch die KI-gestützte Videoüberwachung das subjektive Sicherheitsgefühl in der Innenstadt zu verbessern. Studie: Bürger fühlen sich in der Innenstadt unsicher Nach einer Studie der RPTU ist das subjektive Sicherheitsempfinden schlecht - gerade in der Innenstadt, heißt es im Antrag von CDU und SPD. Subjektiv meint ein individuell empfundenes Sicherheitsgefühl, das sich auf die Einschätzungen und Wahrnehmungen eines Einzelnen begründet. Dieses Empfinden stand auch in einer Podiumsdiskussion des SWR zur Debatte. Die Fußgängerzone in der Innenstadt von Kaiserslautern. SWR Kameras liefern im Normalbetrieb verpixelte Bilder Bei dem KI-Projekt soll Sicherheit mit Privatsphäre in Einklang gebracht werden. In dem Test sind im Normalbetrieb verpixelte Bilder vorgesehen. "Scharf gestellt wird erst, wenn das System zur Einschätzung kommt, dass ein Mensch sich diese Situation genauer anschauen soll", heißt es im Antrag. Aufnahmen sollen für 72 Stunden gespeichert und dann überschrieben werden. Projekt gibt es auch in Mannheim Die Idee ist nicht ganz neu, denn es gibt bereits ein Pilotprojekt in Mannheim. Dort wird die Technik schon länger getestet. Kaiserslautern könnte nachziehen. Bis die KI-gestützte Videoüberwachung allerdings zum Einsatz kommen kann, bräuchte es eine Übergangsphase. Die sieht parallel eine konventionelle Videoüberwachung vor. Das Rathaus in Kaiserslautern SWR Auch darüber wird der Stadtrat in Kaiserslautern in der Sitzung am Montagnachmittag diskutieren.