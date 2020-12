Die Stadthalle Landstuhl soll ab dem kommenden Jahr nicht mehr als Eigenbetrieb geführt werden. Das hat am Abend der Stadtrat entschieden.

Das bedeutet, dass die Stadthalle ab dem kommenden Jahr keine eigene Geschäftsführung mehr hat, sondern von der Verwaltung der Verbandsgemeinde Landstuhl mitbetreut wird. Die insgesamt neun Mitarbeiter der Stadthalle sollen trotzdem nicht ihre Arbeit verlieren, sondern etwa in der Verbandsgemeindeverwaltung unterkommen. Unklar ist nach der gestrigen Entscheidung aber nach wie vor, welche Veranstaltungen und Angebote es in der Stadthalle Landstuhl in Zukunft noch geben soll. Angedacht ist beispielsweise, dass Künstler die Halle mieten und Veranstaltungen dann komplett in Eigenregie organisieren. Über diese Neuausrichtung will der Stadtrat zeitnah entscheiden.