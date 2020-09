Der Landstuhler Werksausschuss beschäftigt sich am Abend mit der Zukunft der Stadthalle. Die Fraktionen des Stadtrats stellen Konzepte vor, wie die Halle künftig von der Stadtverwaltung geführt werden könnte und nicht mehr als Eigenbetrieb. Die Konzepte von CDU und FWG sind laut dem ersten Beigeordneten der Stadt ähnlich. Beide möchten die hohen Kosten der Stadthalle verringern. Das soll vor allem durch eine Umstrukturierung geschehen. Beispielsweise könnten lokale Vereine in den laufenden Betrieb miteinbezogen werden. Außerdem wollen die Fraktionen einen Citymanager einstellen, der sich um die Stadthalle und weitere Veranstaltungsplätze in Landstuhl kümmert. Fest steht: Heute soll noch kein Beschluss gefasst werden, wie es mit der Stadthalle in Landstuhl weitergeht. Der Werksausschuss tage nochmal Ende September. Im Oktober soll dann im Stadtrat eine finale Entscheidung fallen.