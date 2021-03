In Kaiserslautern stellt sich der neu gegründete Stadtelternausschuss im Ausschuss für Jugendhilfe der Stadt vor. Damit wollen Eltern von Kita-Kindern in Kaiserslautern ihre Interessen gegenüber der Stadt und örtlichen Trägern stärker durchsetzen. Eine Sprecherin sagte, der Kontakt zu den Erzieherinnen und Erziehern sei durch die Corona-Pandemie erschwert worden. Als erste Aktionen wolle der Elternausschuss sich daher für mehr Hortplätze einsetzen und eine Umfrage unter Eltern und Erziehern in Kaiserslautern durchführen. Insgesamt engagieren sich derzeit 17 Eltern in dem im Januar gegründeten Ausschuss. Er soll künftig auch Eltern, deren Kinder Probleme mit Kitas oder Schulen haben, als Anlaufstelle dienen.