Die Westpfalz zeigt sich beim Rheinland-Pfalz-Tag

Im Rahmen der Feiern zum 75.Geburtstag des Landes beginnt heute (20.5.) der Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz. An dem Landesfest beteiligen sich auch die Städte und Kreise aus der Westpfalz. Alle Städte und Kreise, zum Beispiel die Stadt Pirmasens, sind am Stand der Pfalz-Touristik vertreten. Zudem präsentiert die Stadt Kaiserslautern ihr Projekt „KL.digital“ an einem eigenen Stand. Beim großen Festumzug am Sonntag sind unter anderem Guggemusiker aus dem Donnersbergkreis dabei. Der Kreis Kaiserslautern präsentiert auf dem Umzug den Bürgerbus „EMIL“. Er zeigt nach Angaben von Landrat Leßmeister die Initiative von Bürgern, für Mobilität in ihren Dörfern zu sorgen. Den Kreis Südwestpfalz vertritt der Pfälzerwaldverein Busenberg. Der Umzug zum Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz beginnt am Sonntag (22.5.) um 13 Uhr und wird live im SWR-Fernsehen übertragen.