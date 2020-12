per Mail teilen

Die Stadtwerke Kaiserslautern haben den Bus-Verkehr eingestellt. Ein Sprecher sagte, die Busse könnten wegen des Schnees nicht mehr fahren.

Nach Angaben der Stadtwerke sind die Schulbusse am Morgen noch weitgehend gefahren – die meisten Schüler konnten noch in die Schulen gebracht werden. Jetzt aber müsse man warten, bis die Straßenmeisterei die Straßen wieder befahrbar gemacht habe. Wann das sein wird, konnte der Sprecher nicht sagen.

Viele Unfälle auf glatten Straßen

Wegen des Schnees hatte es am Morgen in der Westpfalz rund 20 Unfälle gegeben. Dabei blieb es meist bei Blechschäden. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt, als sein Wagen auf der Bundesstraße zwischen Hochspeyer und Frankenstein ins Schleudern geriet und sich überschlug. Auf der B10 bei Wilgartswiesen geriet ein Lkw auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr – hier wurde niemand verletzt.