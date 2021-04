Die Stadtbücherei Pirmasens ist wegen eines Corona-Falls unter den Beschäftigten vorübergehend geschlossen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Demnach sei eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Frau sei zuletzt am 23. März im Dienst gewesen und befinde sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Auch ihre Kolleginnen und Kollegen seien vorsorglich in Quarantäne. Die Stadtbücherei in Pirmasens bleibt deshalb voraussichtlich bis zum 7. April geschlossen.