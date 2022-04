Anlässlich des Welttags des Buches lädt die Stadtbücherei Pirmasens zu einer digitalen Schnitzeljagd ein. Die Rallye in der Kinderbücherei richtet sich nach Angaben der Stadtverwaltung speziell an junge Leserinnen und Leser. Sie können an fünf verschiedenen Stationen Rätsel lösen und so ein Lösungswort ermitteln. Unter allen Teilnehmern werden im Aktionszeitraum bis 30. Juni Preise verlost.