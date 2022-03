Stadt Zweibrücken verschärft Corona-Maßnahmen

In Zweibrücken werden ab Freitag die Corona-Maßnahmen verschärft. Hintergrund ist, dass die Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamts an drei Tagen in Folge über der kritischen Marke von 35 liegt.

Das bedeutet, dass in Zweibrücken bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur noch maximal 350 Menschen erlaubt sind. Im Freien sind 500 zugelassen. Außerdem tritt an Schulen eine Maskenpflicht in Kraft, was in den Ferien aktuell vor allem die Sommerschulen betrifft.

Auch im Donnersbergkreis drohen schärfere Corona-Regeln

Die strengeren Regeln gelten so lange, bis die Inzidenz an drei Tagen in Folge unter 35 liegt. Auch im Donnersbergkreis droht eine Verschärfung der Corona-Regeln. Aktuell liegt der Kreis am zweiten Tag in Folge über einer Inzidenz von 35 – und zwar deutlich, mit mehr als 47.