per Mail teilen

Die Stadt Zweibrücken und das DRK helfen Senioren dabei, Termine für die Corona-Impfung zu bekommen. Dabei sollen nach Angaben der Stadt vor allem diejenigen unterstützt werden, die nicht die Möglichkeit haben, sich anzumelden oder Schwierigkeiten damit haben. Seniorinnen und Senioren können sich werktags an verschiedenen Orten in Zweibrücken dabei helfen lassen – zum Beispiel im Mehrgenerationenhaus oder im DRK-Quartierstreff. Medizinische Fragen oder Fragen zur Impfung werden dort aber nicht beantwortet. Senioren, die nicht mobil sind, sollen sich wegen der Impfungen an ihren Hausarzt wenden.