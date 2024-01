Deutsch-franzöischer Tag🇩🇪🇫🇷 Deutsch-französischer Tag 🇫🇷🇩🇪



heute ist der deutsch-französischer Tag. Ein guter Tag, um den Fokus auf die Partnerschaft zwischen Zweibrücken und der wunderschönen nordfranzösischen Hafenstadt Ville de Boulogne-sur-Mer zu lenken. In diesem Jahr feiern wir bereits 65 Jahre Jumelage 🥳 Außerdem besuchen unsere Freunde aus Boulogne uns im Rahmen der Pfingstbegegnung dieses Jahr in der Rosenstadt.



Für Freitag, den 26. Januar hat uns Boulogne zu einem Städtequiz herausgefordert, an dem alle Zweibrücker*innen teilnehmen können. Voraussetzung ist, dass man sich hier registriert ➡ bit.ly/MDmG2601



Ob live aus dem Ratssaal oder online von zu Hause aus: halten Sie Ihr Telefon bereit, um am großen Quiz teilzunehmen! Wichtig: Es sind keine Französischkenntnisse erforderlich. Das Quiz wird mit der Quiz-App Kahoot! durchgeführt, in welcher man auswählen kann, ob man an dem Quiz in deut-scher oder französischer Sprache teilnehmen möchte. Es sind auch keine Vorkenntnisse unserer Partnerstadt Boulogne-sur-Mer erforderlich. Der Spaß am Quizzen und das Vertiefen der Partnerschaft stehen im Vordergrund.



Los geht es ab 9:30 Uhr. Beginn des virtuellen Stadtrundgangs durch Boulogne-sur-mer ist um 10:00 Uhr.



