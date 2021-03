Die Stadt Zweibrücken ist nicht mehr in der Corona-Warnstufe Rot.

Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervor. Demnach ist die 7-Tage Inzidenz in Zweibrücken unter 50 gesunken – die Stadt ist damit in Warnstufe Orange, genauso wie der Kreis Südwestpfalz. Weiterhin in Corona-Warnstufe Rot ist die Stadt Pirmasens. Der Donnersbergkreis ist nach wie vor in Warnstufe Gelb. In keiner Warnstufe sind die Städte Kusel und Kaiserslautern, sowie der Kreis Kaiserslautern.