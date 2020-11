per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern ist nach eigenen Angaben zurzeit dabei, alle 32 Schulen digital besser aufzustellen. Die Corona-Pandemie habe erneut deutlich gemacht, wie wichtig Digitalisierung auch für Lehrer und Schüler sei. Ein Projekt-Team der Stadt soll die Schulen in Kaiserslautern deshalb so schnell wie möglich technisch aufrüsten. Bis 2024 sollen alle Schulen einen schnelleren Internetzugang bekommen, außerdem Wlan in allen Klassenräumen und digitale Tafeln. Einige Schulen hätten bereits gute Verbindungen zum Internet. Für die anderen erarbeite die Stadt zurzeit Übergangslösungen – unter anderem soll mobiles Internet eingesetzt werden. Um künftig digital arbeiten zu können, sollen die Lehrkräfte und Schüler Laptops und Tablets bekommen. Die Stadt hat damit nach eigenen Angaben bereits begonnen und 80 Laptops und Tablets für Lehrer besorgt. Außerdem wurden rund 2.400 Tablets für bedürftige Schülerinnen und Schüler bestellt.