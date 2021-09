Der Stadtrat in Pirmasens berät am Montagnachmittag darüber, zwei Löschfahrzeuge für die Feuerwehren anzuschaffen. Sie kosten rund 870.000 Euro und sind für die Wehren in Ruhbank und Gerbach gedacht. Die Fahrzeuge sollen unter anderem im Katastrophenschutz eingesetzt werden. So hat ein Gerät eine spezielle Pumpe, um damit bei Überflutungen große Mengen Wasser zu entnehmen.