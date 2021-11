Stadt verleiht Kulturpreis an Wolfgang Marschall

Heute Abend verleiht die Stadt Kaiserslautern den Kulturpreis an den Kabarettisten Wolfgang Marschall. Das hat die Stadt bereits im Juni bekannt gegeben, heute Abend wird der Preis nun auf einer Veranstaltung offiziell an ihn überreicht. Marschall ist in Kaiserslautern geboren und steht seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne. Seit 10 Jahren tourt er mit seiner Kabarettgruppe „Die Untiere“ durch die Region. Nach Angaben des Kulturausschusses geht die Auszeichnung an Marschall, weil er in seinem Programm kritisch die Politiker und die Gesellschaft in der Region beobachte und kommentiere.