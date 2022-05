Stadt stellt Kulturprogramm vor

Das Kulturreferat der Stadt Kaiserslautern hat das Programm für die neue Saison vorgestellt.

Das Kulturreferat der Stadt Kaiserslautern hat das Programm für die neue Saison vorgestellt. Unter anderem gibt es einen „Monat der portugiesischen Kultur“. Der Leiter des Kulturreferats in Kaiserslautern, Christoph Dammann, erläuterte, dass er dafür eine Kooperation mit dem portugiesischen Generalkonsulat plane. Zu erleben sind dann Konzerte, Ausstellungen und Kinovorführungen in Zusammenarbeit mit dem Union Studio für Filmkunst. Darüber hinaus finden mehr als 60 Veranstaltungen statt, unter anderem Sinfoniekonzerte in der Fruchthalle mit Werken von Mozart, Beethoven und Verdi bis hin zu modernen Komponisten. Ein weiterer Höhepunkt ist das dritte Literaturfestival Anfang kommenden Jahres. Das komplette Programm gibt es im Internet und als Broschüre, der Vorverkauf startet am 16. Mai.