Die Stadt Pirmasens und der Kreis Südwestpfalz wollen gegen die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz vor Gericht ziehen. Hintergrund ist ein Streit darum, wer die Kosten für die Infekt-Ambulanz in Pirmasens zu tragen hat.

Seit Freitag ist die Infekt-Ambulanz in Pirmasens geschlossen, weil in den vergangenen Wochen nur noch wenige Menschen darin behandelt worden sind. Trotzdem geht der Streit mit der Kassenärztlichen Vereinigung weiter: Denn seit Beginn der Pandemie ist unklar, wer die angefallenen Betriebskosten der Ambulanz übernehmen muss.

Kassenärztliche Vereinigung will für Infektambulanz in Pirmasens nicht zahlen

Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz sieht die Stadt in der Pflicht und beruft sich dabei auf den Pandemieplan des Landes. Die Stadt lehnt das aber ab, weil gesetzlich geregelt sei, dass die Krankenkassen den Kassenärztlichen Vereinigungen während einer Pandemie die zusätzlichen Kosten erstatten müssen – und nicht die Kommunen.

Kassenärztliche Vereinigung wollte Infektambulanz in Pirmasens

Nach Angaben der Stadt Pirmasens und des Kreises Südwestpfalz war die Kassenärztliche Vereinigung im März 2020 an die Stadtverwaltung herangetreten und hatte um Mithilfe beim Aufbau einer Corona-Ambulanz gebeten.

Daraufhin hätte die Stadt ihre Unterstützung zugesagt und in Absprache mit dem Gesundheitsamt und den verantwortlichen Ärzten in der Messe Pirmasens Räumlichkeiten angemietet und entsprechend den Vorgaben zur Schwerpunktambulanz hergerichtet. Des Weiteren seien medizinische Hygieneartikel, Schutzkleidung usw. angeschafft und den freiwilligen Helfern und Ärzten zur Verfügung gestellt worden.

Infektambulanz ist weder Testzentrum noch Fieberambulanz

Bei einer Infekt-Ambulanz handelt es sich um eine Schwerpunktambulanz, in der niedergelassene Ärzte Patienten mit Atemwegsbeschwerden und mit Verdacht auf eine Corona-Infektion behandeln. Außerdem werden auch tatsächlich am Coronavirus Erkrankte behandelt. Ziel sei es, die Hausarztpraxen zu entlasten und mögliche Ansteckungen in Wartezimmern zu verhindern.

Auf Corona testen lassen, kann man sich dort nicht. Dafür muss man ein spezielles Testzentrum aufsuchen.

Gericht soll entscheiden, wer zahlt

Nach Angaben von Stadt und Landkreis hat die Kassenärztliche Vereinigung einen letzten Vergleichsvorschlag zur Kostenbeteiligung abgelehnt. Daher sehe man jetzt keinen anderen Weg, als eine gerichtliche Klärung herbeizuführen.

Auch in anderen Kommunen zeichnen sich gerichtliche Auseinandersetzungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab, wie zum Beispiel in Landau.