Stadt Pirmasens und Betreiber suchen Lösungen wegen Stinke-Anlage

Warum stinkt es in Pirmasens, wenn die Klärschlammtrocknungsanlage im Stadtteil Fehrbach in Betrieb ist? Mit dieser Frage haben sich am Donnerstagabend die beteiligten Parteien und Bürger auf einer Informationsveranstaltung beschäftigt. Stadt und Betreiber wollen jetzt gemeinsam nach der Ursache der üblen Gerüche suchen, bevor die Anlage wieder in Betrieb geht, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU).