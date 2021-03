Studierende der Technischen Universität und der Hochschule Kaiserslautern entwickeln Ideen, was auf dem Gelände des Automobilzulieferers Ideal in Otterberg gebaut werden könnte. Nach einem Großbrand hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es das Werk schließt. Der Otterberger Stadtbürgermeisterin Martina Stein schwebt für das Ideal-Gelände eine Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit vor. Damit die Stadt die Fäden in der Hand behalte, will sie das Grundstück mit einem Vorkaufsrecht belegen. Das bedeutet, dass Otterberg das 4,5 Hektar große Gelände im Ortskern selbst vom Automobilzulieferer Ideal kaufen und danach entwickeln könnte. Martina Stein sagte, die Entwicklung des Geländes habe weitreichende Konsequenzen für die Stadt. Es sei möglich, dass Otterberg durch den Bau von Wohnhäusern auf dem Areal mit einem Schlag bis zu 1000 neue Einwohner bekäme. Das hätte unter anderem zur Folge, dass neue Kita- und Grundschulplätze gebraucht würden.