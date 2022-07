Stadt muss digitale Ratssitzungen überprüfen

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird nicht gegen die digitalen Stadtratssitzungen in Kaiserslautern vorgehen. Vielmehr sehe sie die Stadt in der Pflicht, das Online-System kritisch zu überprüfen, teilte die Behörde mit. Die ADD hatte sich mit den Stadtratssitzungen in Kaiserslautern befasst, weil der Fraktionsvorsitzende der CDU, Littig, sich bei ihr beschwert hatte. Es sei nicht nachvollziehbar wer wie per Internet abgestimmt habe. Deshalb fordert Littig, dass die Online-Abstimmungen noch einmal in Präsenz wiederholt werden. Die ADD will sich dazu nicht weiter äußern und hat stattdessen die Stadt angewiesen, das Abstimmungsverfahren eigenverantwortlich zu überprüfen. Sollten tatsächlich Rechte verletzt worden sein, komme im nächsten Schritt eine gerichtliche Überprüfung in Betracht.