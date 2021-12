Kaiserslautern verbietet Montagsspaziergänge - Pirmasens nicht

Die Stadt Kaiserslautern verbietet jetzt die sogenannten Montagsspaziergänge gegen die Coronamaßnahmen. In Pirmasens hält man ein solches Verbot für rechtswidrig.

In Kaiserslautern gingen auch an diesem Montag wieder viele Kritiker der Corona-Maßnahmen auf die Straße. SWR

In Kaiserslautern ist eine entsprechende Allgemeinverfügung mittlerweile in Kraft getreten. Auch vergleichbare Ersatzversammlungen an anderen Wochentagen würden damit im gesamten Stadtgebiet untersagt, teilte die Verwaltung mit. Das Verbot sei notwendig, weil sonst zu viele Menschen in Kaiserslautern zusammenkämen und die Corona Schutzmaßnahmen so nicht eingehalten werden könnten.

Stadtverwaltung Kaiserslautern befürchtet absichtliche Missachtung der Abstandsregeln

Das hätten die Erfahrungen an diesem Montag gezeigt, als sich dem Protestzug gegen die Coronamaßnahmen rund 1.500 Teilnehmer angeschlossen hatten. Die Stadt befürchtet nach eigenen Angaben, dass bei weiteren Veranstaltungen dieser Art ganz bewusst gegen die Maskenpflicht und die Abstandsregeln verstoßen wird. In der Westpfalz ist Kaiserslautern die erste Kommune, die die Montagsspaziergänge verbietet. Mehrere andere in der Vorder- und Südpfalz haben das bereits getan.

Pirmasens hält Verbot der Corona-Spaziergänge für rechtswidrig

Stattdessen plant die Stadt Pirmasens vorerst nicht, die sogenannten Montagsspaziergänge zu verbieten. Sie weist darauf hin, dass eine Versammlung nur aufgelöst oder verboten werden kann, wenn die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet ist. Auch eine fehlende Anmeldung rechtfertige kein Verbot. Deshalb sei ein Verbot möglicherweise rechtswidrig.

Die Veranstaltungen in Pirmasens wurden nach Angaben der Verwaltung dauerhaft von Polizei und Behörde überwacht und verliefen komplett friedlich. Sollte sich die Situation jedoch verschärfen, hält auch die Pirmasenser Verwaltung eine Auflösung der sogenannten Spaziergänge für möglich.