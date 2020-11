per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern hat die Stelle des Behindertenbeauftragten ausgeschrieben. Vergangene Woche hatte der Inklusionsbeirat schwere Vorwürfe gegen die Stadt erhoben. Er sei seit einem Jahr kaum in der Lage seiner Arbeit nachzugehen, weil es seit November 2019 keinen Behindertenbeauftragen mehr bei der Stadt gebe. Außerdem kritisierte der Inklusionsbeirat, dass für ihn bisher weder ein Raum noch eine E-Mail-Adresse oder ein Telefon zur Verfügung stünden. Der Inklusionsbeirat wurde vom Stadtrat eingesetzt und soll es Menschen mit Behinderung ermöglichen, am Leben in der Stadt teilzuhaben.