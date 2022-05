Vielfältiges Programm bei der Langen Nacht der Kultur in Kaiserslautern

Knapp 80 Programmpunkte an 25 verschiedenen Orten - Die Lange Nacht der Kultur in Kaiserslautern am 25. Juni hat für die Besucher einiges zu bieten.

Die Augen von Christoph Dammann, dem Leiter des Kulturreferates der Stadt Kaiserslautern, leuchten, als er im Roten Saal der Fruchthalle das Programm der 20. Langen Nacht der Kultur vorstellt. Nach fast drei Jahren, in denen es wegen der Corona-Pandemie nur abgespeckte Varianten der Langen Nacht der Kultur gab, freut er sich auf Normalität und fast 80 Programmpunkte an 25 verschiedenen Orten in Kaiserslautern. "Den japanischen Garten mit seinen Illuminationen darf man auf keinen Fall verpassen", sagt Christoph Dammann. "Neu mit dabei ist der junge Kulturverein Pälzer Bagage in der Bismarkstraße 35 mit einer Jam-Session und einer Live-Paint-Aktion. Es gibt so viele Aktionen und Konzerte, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll." Fruchthalle als Hauptschauplatz in Kaiserslautern Einer der Hauptschauplätze wird wieder die Fruchthalle sein. Dort tritt unter anderem Lena Hauptmann mit ihrer Band auf. Sie ist die Gewinnerin des „Deutschen Rock & Pop Preises 2020“ in der Kategorie Singer-Songwriter. Auch ein Ensemble des Pfalztheaters ist wieder mit Chansons und Musicals zu Gast in der Fruchthalle. Auftritte auch im SWR Studio Kaiserslautern Im SWR Studio Kaiserslautern spielt das Musik-Duo „Mon Mari et moi“ humorvolle Lieder mit dem einfachen Ziel, gute Laune zu verbreiten. Ihre deutschsprachigen, eigenwilligen Lieder sind eine Art Schlupfloch aus dem Alltag. Außerdem spielt der "HeartChor Kaiserslautern" auf der Bühne des Emmerich-Smola-Saals im SWR Studio. Er ist mit fast 50 aktiven Mitgliedern der größte Pop- und Rockchor der Stadt. Indie-Brassband Äl Jawala eröffnet Lange Nacht der Kultur Eröffnet wird die Lange Nacht der Kultur am 25. Juni um 18 Uhr von der Indie-Brassband Äl Jawala, präsentiert von SWR 2. Der arabische Bandname bedeutet "Die Wandernden". Deswegen zieht das Quartett zum Auftakt der langen Nacht musizierend durch die Innenstadt von Kaiserslautern und tritt danach in der Fruchthalle auf. Eintrittskarten für die Lange Nacht der Kultur gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und kosten 14 Euro.