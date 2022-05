Stadt setzt im Wald schwere Maschinen ein

per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern setzt in ihren Wäldern ab sofort schwere Maschinen ein, um umherliegendes Holz dort herauszuholen. Eigentlich hatte sich die Stadt zu einer naturnahen Waldnutzung ohne schweres Gerät verschrieben. Anfang April waren aber in einer Schneenacht viele Bäume umgestürzt, die jetzt laut Stadt vom Borkenkäfer befallen werden. Diese müssten so schnell wie möglich aus dem Wald herausgeholt werden, das gehe nur mit schwerem Gerät wie Harvestern. Laut Stadt besteht die große Gefahr, dass der Borkenkäfer ansonsten auch gesunde Bäume befällt.