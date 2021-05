per Mail teilen

In der Stadt Kaiserslautern bleibt die Bundesnotbremse erst einmal bestehen. Nach den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen wieder auf 107 gestiegen.

Nur ein Tag hat gefehlt. Wäre an einem weiteren Tag der Inzidenzwert in der Stadt Kaiserslautern unter 100 geblieben, wäre die Bundesnotbremse im Stadtgebiet am kommenden Sonntag außer Kraft getreten. Aber: Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen wieder auf 107 gestiegen.

Corona-Regeln dürfen in Kaiserslautern vorerst nicht gelockert werden

Die Corona-Notbremse, zu der auch eine Ausgangssperre zählt, greift ab einer Inzidenz von 100. Erst, wenn die Zahl an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt, können die Beschränkungen aufgehoben werden. In der Stadt Kaiserslautern war das aber nur an vier Tagen der Fall. Deswegen wird es jetzt vorerst keine Lockerungen im Stadtgebiet geben.

Kreis Kaiserslautern darf lockern

Im Kreis Kaiserslautern hingegen dürfen die Beschränkungen der Bundesnotbremse ab kommendem Sonntag gelockert werden, weil der Inzidenzwert nach Angaben der Kreisverwaltung auch am morgigen Freitag unter 100 liegen wird. Ab morgen liegt der Kreis dann an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem kritischen Schwellenwert.

Keine Ausgangssperre mehr im Kreis Kaiserslautern

Konkret bedeutet das für den Landkreis Kaiserslautern unter anderem: Keine nächtliche Ausgangssperre mehr, fünf Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten dürfen sich wieder treffen, Außengastronomie und Einzelhandel dürfen wieder öffnen. Außerdem gibt es kein Alkoholverbot mehr im öffentlichen Raum, Fitnessstudios dürfen unter Auflagen wieder öffnen und Sport im Freien ist mit bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten möglich.