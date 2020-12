per Mail teilen

Es wird auch im Corona-Jahr einen Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern geben. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) hat am Montag den Stadtrat informiert, dass man bereits an Plänen und Konzepten arbeite. Der Markt wird sich voraussichtlich über die ganze Stadt erstrecken. Jede Form von Gedränge soll vermieden werden, um die Corona-Ansteckungsgefahr zu minimieren. Aus diesem Grunde werde man aller Vorrausicht nach auf Bühnen und Konzerte verzichten. Glühweinstände soll es weiterhin geben, allerdings sollen sie anders organisiert werden: Laut Weichel sind Stehtische mit genügend Abstand dazwischen im Gespräch, unter Umstände werde man auch mit Bedienungen arbeiten müssen. Es werde definitiv nicht der Weihnachtsmarkt sein, den die Lauterer gewöhnt seien.